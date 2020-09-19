Новый член Верховного суда США после смерти Рут Бейдер Гинзбург должен быть назначен без промедлений

Об этом у себя в Твиттере заявил американский президент Дональд Трамп. 87-летняя Гинзбург умерла от рака. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет. Гинзбург считалась в США кумиром либеральной и прогрессивной общественности и не скрывала антипатии к Трампу. Американский журнал «Тайм» сообщил, что разместит портрет Рут Бейдер Гинзбур на обложке своего очередного выпуска. Сегодня же стало известно о смерти американского историка, исследователя СССР и советских репрессий Стивена Коэна. Ему был 81 год. Причиной смерти стал рак легких.