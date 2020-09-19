Правоохранительные органы США сообщили, что на этой неделе перехватили адресованную Трампу посылку, содержащую рицин

Правоохранительные органы США сообщили, что на этой неделе перехватили адресованную Дональду Трампу посылку, содержащую ядовитое вещество рицин. Как передает телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в органах внутренних дел, вся почта, направленная в Белый дом, сейчас проходит усиленную предварительную проверку за его пределами. Расследованием происшествия занимаются ФБР и Секретная служба США. Отправители посылки пока не установлены.