Правоохранительные органы США сообщили, что на этой неделе перехватили адресованную Трампу посылку, содержащую рицин

Правоохранительные органы США сообщили, что на этой неделе перехватили адресованную Дональду Трампу посылку, содержащую ядовитое вещество рицин. Как передает телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники в органах внутренних дел, вся почта, направленная в Белый дом, сейчас проходит усиленную предварительную проверку за его пределами. Расследованием происшествия занимаются ФБР и Секретная служба США. Отправители посылки пока не установлены.
2020-09-19T23:02:59+03:00
2020-09-19T23:02:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2711871-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 19 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
В чем смысл «Умного голосования», или как Навальный смог объединить оппозицию Цель – сломать монополию «ЕР». Мы видим мало адекватных политиков среди кандидатов, выбранных «Умным голосованием». Их там и быть не может, ведь смысл путинской политической системы – допустить до выборов не сильных кандидатов, а только политический шлак…