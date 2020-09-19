МВД Белоруссии: Существующие технологии позволят установить виновных в утечке личных данных своих сотрудников

МВД Белоруссии утверждает, что существующие технологии позволят установить виновных в утечке личных данных своих сотрудников. В ведомстве, как передает РИА «Новости», пообещали привлечь к ответственности причастных к случившемуся. Сегодня телеграм-канал Nexta Live, который ведут обосновавшиеся в Польше белорусские политэмигранты, опубликовал данные более 1 тыс силовиков, причастных к задержаниям протестующих. Авторы телеграм-канала сообщили, что получили эти сведения благодаря хакерам, которые называют себя « кибер-партизанами».