Роспотребнадзор закрыл за нарушения петербургский фитнес-клуб, в бассейне которого дети отравились хлором

Ведомство вынесло временный запрет, но уже готовит обращение в суд.

Следствие считает самой вероятной причиной отравления детей сбой в автоматической системе, которая хлорирует воду в бассейне клуба «Фитнес-Хаус» на юге Петербурга. Об этом со ссылкой на источник рассказывает портал «Фонтанка-ру». Когда накануне вечером автомат неожиданно выбросила хлор, в бассейне было 12 детей от семи до 15 лет. Восемь отравились хлором, пятерых из них доставили в больницу, двоих сразу направили в реанимацию. По словам медиков, сейчас их жизням ничего не угрожает.

При этом когда детей уже вывели из помещения, система снова выбросила порцию хлора. На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры, а специалисты Роспотребнадзора взяли необходимые пробы. Эксперты петербургского «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» нашли в клубе нарушения закона и вынесли временный запрет на его работу.

Также Следственный комитет расследует дело по статье об услугах, которые не отвечают требованиям безопасности.