В России впервые за два месяца число выявленных за сутки случаев коронавируса превысило 6 тысяч

При этом, количество вылечившихся пациентов оказалось меньше, чем заболевших.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6065 человек, следует из опубликованных данных оперативного штаба по борьбе COVID-19. Прирост числа инфицированных стал максимальным с 19 июля.

Рост показателей отмечается почти во всех регионах России. Так, в Москве были зафиксированы 825 случаев заражения, что оказалось максимальным значением с 26 июня. Ранее мэр столицы Сергей Собянин объяснил это ростом числа тестирований.

Добавлю, что отечественные инфекционисты не прогнозируют второй волны коронавируса в стране. По их мнению, рост числа заразившихся в течение двух первых осенних месяцев будет связан с сезонным фактором, а также активизацией деловой и прочей активности населения.

Между тем власти некоторых европейских стран уже заявили о начале второй волны пандемии. Ужесточили карантинные ограничения в Австрии, Чехии, Франции, Израиля и Великобритания.