В Минске сына активистки «Европейской Беларуси» передали из школы в приют, пока мать была задержана милиционерами

В Минске 6-летнего сына активистки «Европейской Беларуси» передали из школы в приют, пока мать была задержана милиционерами.

Как рассказала в Фэйсбуке журналистка Елена Халип, ребенка забрали вечером 17 сентября. В тот день его мать Елену Лазарчик на выходе из правозащитного центра «Вясна» задержали сотрудники милиции. Активистку продержали в отделе до 11 часов вечера и отпустили. На следующий день к ней домой пришли сотрудники опеки, чтобы проверить условия жизни ребенка. После этого в РОНО активистке сказали, что она может забрать сына из приюта, однако директор учреждения заявила, что у нее нет для этого «разрешающих» документов. Ни отцу, ни совершеннолетней сестре, ни бабушке первоклассника мальчика из школы не звонили, хотя все их контакты были в личном деле ребенка.

В итоге 19 сентября к приюту пришли около 300 человек, чтобы поддержать Лазарчик. Как сообщает интернет-издание «МБХ медиа», после переговоров активистке позволили забрать сына.