По данным белорусского правозащитного центра «Весна», силовики задержали сегодня 316 участниц женского марша

Между тем, белорусский портал tut.by в своем телеграм-канале, что задержанных начали отпускать из Ленинского РУВД.

Всего, по данным портала, в данном отделе милиции около 80 задержанных. Один из сотрудников УВД Ленинского района Минска сказал собравшимся у здания родственникам и друзьям задержанных, что их освободят в течение трех часов. Сводок по другим отделениям tut.by не публикует.

Ни в столичной милиции, ни в МВД Белоруссии своих данных о задержанных пока не называли. Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская выразила возмущение массовыми задержаниями участниц «женского марша» и потребовала немедленно их освободить. В обращении, которое публикует белорусский Телеграм канал «Пул первой», Тихановская призывает сограждан продолжать массовые акции протеста и поддержать завтрашний Марш справедливости. По ее словам, его численность и активная позиция участников очень важны для будущего Белоруссии.

Ставший уже традиционным Марш справедливости в Минске и других белорусских городах начнется завтра в 14 часов.