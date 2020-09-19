Александр Кержаков станет главным тренером ФК «Томь»

Лучший бомбардир в истории российского футбола приступит к своим обязанностям уже на следующей недели.

Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить томский футбольный клуб «Томь». К обязанностям 37-летний специалист должен приступить в середине следующей недели, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению клуба.

Также он сообщил, что первый матч томской команды под руководством Кержакова должен состоятся 27 сентября, когда «Томь» встретится с «Шинником». До прибытия Кержакова руководить командой будет исполнять Виктор Себелев.

7 сентября «Томь» объявила о завершении сотрудничества с главным тренером Василием Баскаковым. Команда выступает во втором по силе дивизионе Российского футбола. В 10 матчах ФНЛ томский клуб не одержал ни одной победы.

Для Кержакова это будет первый опыт работы в должности главного тренера.