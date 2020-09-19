Более 270 человек, по данным правозащитного центра «Весна» задержали на оппозиционном «женском марше» в Минске

Акция проходила под лозунгом «Верните нашу Машу, посадите Сашу».

Поначалу силовики не вмешивались в происходящее, но потом окружили протестующих около торгового центра «Айсберг» и начали их грубо заталкивать в автозаки. Когда активистки пытались выстроиться в цепь, их прижали к зданию и начали выдергивать из сцепки. Протестующие добиваются отставки Александра Лукашенко.

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская потребовала от силовиков отпустить задержанных участников субботнего женского марша. В обращение опубликованом в телеграм-канале ее пресс-службы, Тихановская называет происходящее в Минске произволом. Тихановская напомнила силовикам, что белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы.

Между тем Европарламент официально опубликовал резолюцию о признании КС оппозиции «временным представителем народа» Белоруссии и поддержал проведение новых выборов президента. В документе отмечается, что Брюссель не признает итоги прошедших 9 августа выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко. В этой связи ЕС не будет рассматривать Лукашенко как легитимного главу государства уже с 5 ноября, когда истекает его прошлый президентский срок.