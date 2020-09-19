В США в возрасте 87 лет умерла Рут Бейдер Гинзбург — самая старшая из нынешнего состава американского Верховного суда

В США в возрасте 87 лет от рака умерла Рут Бейдер Гинзбург — самая старшая из нынешнего состава американского Верховного суда. Она была известна как борец против дискриминации. Также она последовательно выступала за однополые браки и право женщин на аборт. Должность члена Верховного суда США является пожизненной. Кандидата на этот пост выдвигает президент, а затем его утверждает сенат.

Ранее в интервью радиостанции NPR Гинзбург вспоминала, как ей удалось стать членом ВС, не смотря на то, что профессия юриста тогда считалась исключительно мужской.

В знак траура по смерти Гинзбург сегодня национальные флаги США были приспущены над Белым домом и другими правительственными зданиями в Вашингтоне.