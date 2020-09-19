Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании по меньшей мере 272 участников акции протеста в Минске

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании по меньшей мере 272 участников сегодняшней акции протеста в Минске. Подавляющее большинство задержанных — женщины.

По данным правозащитников, одна из задержанных, Инна Ромашевская, является сотрудницей посольства Великобритании в Минске. О наличии у нее дипломатического статуса сведений нет.

Центр «Весна» также сообщил, что милиция уже освободила пожилую участницу 73-летнюю Нину Багинскую. Ранее корр. ТАСС передавал с места событий о задержании более 100 участников акции. МВД Белоруссии своих данных пока не давал.