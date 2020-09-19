Петербуржцы пришли к отделению белорусского посольства, чтобы выразить поддержку участникам протеста против официальных итогов выборов президента страны.

К петербургскому отделению посольства Белоруссии пришли около ста горожан. Они развернули перед входом в представительство красно-белые флаги, а затем выстроились в линию, которую называли «цепочкой солидарности», сообщает издание «МБХ-Медиа». Участники акции пели песни о свободе на белорусском языке. Около здания поставили портреты погибших в ходе протестов, рядом возложили цветы. Также собравшиеся предлагали друг другу попробовать угощение, которое принесли с собой, в частности — мёд и выпечку. Молодой человек призывал написать несколько слов белорусским политзаключённым. Для этого он давал участникам акции блокнот и ручку.

Портал ЗакС.Ру сообщает, что сотрудники ДПС оштрафовали девушку-водителя, которая посигналила участникам акции. Машину остановили, и полицейские выписали штраф на 500 рублей, поскольку по правилам подавать сигнал водитель должен только для предупреждения аварии.

Полиция не вмешивалась в происходящее, хотя неподалёку от здания заметили несколько автозаков.