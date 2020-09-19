Представитель минской милиции: Силовики в Минске задержали несколько участниц женского марша

Силовики в Минске задержали несколько участниц женского марша. Это РИА подтвердила официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич. По ее словам, задержанные участвовали в в несанкционированном массовом мероприятии.

По оценкам ТАСС, всего задержаны около 100 человек, в т.ч. известная белорусская активистка 73-летняя Нина Багинская. По данным МБХ-медиа, задержаны более 250 человек, правозащитный центр «Весна» сообщает о 140-ка. Также в городе наблюдаются перебои с мобильным интернетом.