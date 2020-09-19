В России, по официальным данным, впервые с середины лета за сутки COVID-19 заразились более 6 тыс. человек

Последний раз в стране фиксировали более 6 тыс. заболевших 19 июля. При этом с начала текущей недели число заболевших в России ежедневно растет.

Прививку вакцины «Спутник V» в Москве получили уже 700 добровольцев. Мэр столицы Сергей Собянин заверил, что все они чувствуют себя хорошо. Всего, по его словам, в испытаниях препарата, который уже прошел государственную регистрацию должны принять участие порядка 40 тысяч человек. Мэр также объяснил рост случаев коронавируса в столице тем, что увеличено количество тестирований.

В среднем за две недели проверку проходят порядка 1 млн человек.

России вряд ли грозит полноценная вторая волна коронавируса, заверил главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его оценкам, пока ожидается лишь «небольшой подъем заболеваемости» в сентябре и октябре. Причинам он назвал сезонный фактор и «активизацию людей».