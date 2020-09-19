Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в домашнем матче

В Российской футбольной Премьер Лиге Зенит сыграл вничью в Екатеринбурге с Уралом. Так что уже завтра в Чемпионате может появиться новый лидер.

Зенит считался явным фаворитом и уже в дебюте вышел вперед. Бригада арбитров долго принимала решение касательно гола Дзюбы. Но в итоге офсайда не увидела, даже не смотря на помощь видеопомощников. На перерыв гости ушли с преимуществом в один мяч. Однако в середине второго тайма не уследили за Панюковым, который реализовал свой шанс. Ничья 1-1. Зенит, набрав 17 очков, возглавляет турнирную таблицу. Но уже завтра обойти действующего Чемпиона сможет ФК Сочи. Если, конечно, сможет обыграть в Туле местный Арсенал. Напомним, что пока у сочинцев 15 очков. Догнать Зенит имеет шанс и столичный Спартак, которому завтра предстоит выездная игра против Рубина.

Еще один сегодняшний матч между Ростовом и Ротором отменен из-за вспышки коронавируса в команде из Волгограда.