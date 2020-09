В США умер американский историк, профессор Стивен Коэн

Он изучал историю СССР, исследовал вопросы большевистской революции 1917 года, сталинской эпохи и проблемы, связанные с распадом СССР. Коэн также интересовался вопросами правления действующего президента России Владимира Путина. Историк свободно говорил по-русски и часто посещал Россию. В 1989 году по приглашению Михаила Горбачева Коэн побывал на празднование Первого мая на Красной площади.

Коэн написал десяток книг и множество статей для американских изданий The Nation, The New York Times и ряда др. Стивену Коэну был 81 год. Причиной смерти, по словам его родственников, стало онкологическое заболевание.