Дагестанская журналистка Анохина уехала из республики после того,как полиция отказалась расследовать угрозы в ее адрес

Дагестанская журналистка, главный редактор портала «Даптар – женское пространство Северного Кавказа» Светлана Анохина временно уехала из республики после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы в ее адрес. Светлана Анохина рассказала «Эху», что заявила в полицию об угрозах от неизвестного, сославшегося на «указание разобраться с феминистками».

По словам журналистки, у нее до сих пор нет на руках официального подтверждения, что в возбуждении уголовного дела по ее заявлению отказано.