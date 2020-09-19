Рыбинский городской суд арестовал Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек

Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

Следственный комитет предъявил обвинение задержанному за убийство и изнасилование двух сестер в Рыбинске Ярославской области.

О преступлении стало известно 15 сентября. Мать девочек познакомилась с Виталием Молчановым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми 8 и 13 лет. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц были многочисленные ножевые ранения. Следователи также установили, что девочки подверглись сексуальному насилию.

Главным подозреваемым стал 40-летний Молчанов. Накануне он был задержан. Мужчина сразу признался в содеянном, рассказав, что «выпил бутылку, после чего и совершил убийство». В Ярославском областном суде сообщили, что Молчанов заключен под стражу до 15 ноября.

В 2010 году Молчанов уже был судим за изнасилование и надругательство над телами умерших. В тюрьме мужчина находился до декабря прошлого года.