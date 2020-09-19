Политик Алексей Навальный объявил об улучшении состоянии здоровья

К нему вернулась память и способность разговаривать.

В «Инстаграме» Алексея Навального появилась фотография, на которой он без посторонней помощи спускается по лестнице. Политик написал, что в то время, когда он шел по ступеням, у него дрожали ноги. Также он рассказал, что до сих пор не может нормально пользоваться телефоном и налить себе воды. Тем не менее, происходящее выглядит как значительный прогресс.

Алексея Навального вывели из комы без малого две недели назад. Он отметил, что еще совсем недавно в принципе не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Политик резюмировал, что дорога к восстановлению неблизкая и предстоит решить еще много проблем, но добавил, что врачи берлинской клиники «Шарите» решили главную задачу, то есть дали ему все шансы снова стать человеком, цитирую «который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».

Навальному стало плохо 20 августа во время рейса из Томска в Москву. Российские специалисты пришли к выводу, что политик впал в кому из-за некого нарушения обмена веществ. В свою очередь в Германии заключили, что одного из главных российских оппозиционеров отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок».

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что необходимо открыть уголовное дело об отравлении Алексея Навального. Алексей Венедиктов добавил, что очень важно, чтобы все материальные доказательства были зафиксированы.