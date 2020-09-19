Массовыми задержаниями сопровождается сегодня оппозиционный «женский марш» в Минске

По оценкам журналистов, в автозаках оказалось больше сотни человек.

Изначально обстановка не предполагала, что «женский марш», который получил название «блестящего», окончится его разгоном со стороны силовиков. Около часа его участницы – а их, по разным подсчетам, было от нескольких сотен до как минимум двух тысяч — ходили шествием по улицам Минска, практически не встречая милицию.

Организаторы призывали белорусок надеть яркую одежду с блестками и принести яркие плакаты – это должно было объяснять название «блестящего марша». Однако, как пишет интернет-издание Tut.by, несмотря на заранее оговоренный дресс-код, многие все же пришли в удобной одежде: джинсах и кроссовках. Впрочем, встречались и участницы в карнавальных масках. Все они требовали отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и освобождения политзаключенных, в том числе члена президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Были, впрочем, не только лозунги – но и детские песни.

В районе одного из торговых центров Минска, впрочем, появились силовики. Среди них – и ставшие уже привычными для подобных акций неизвестные в балаклавах и оливковой форме без знаков различия. Участницы попытались встать в сцепку возле фасада здания, но их стали брать в кольцо и выхватывать оттуда. Некоторым становилось плохо.

Среди задержанных оказалась 73-летняя активистка Нина Багинская, которая известна в Белоруссии регулярным участием в подобных маршах. Когда ее заводили в автозак, Багинская на белорусском спрашивала: «Где мой флаг?» Позднее ее отпустили. После разгона шествия несколько десятков человек встали в цепь солидарности вдоль одной из минских улиц.

Протесты в Белоруссии из-за объявленной Центризбиркомом победы Лукашенко на президентских выборах не утихают уже полтора месяца.