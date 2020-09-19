Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на ближайшие 3 года, которая есть в распоряжении РБК.

В следующем году расходы федерального бюджета на оборону впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика».



Расходы на экономику в 2021 году увеличатся на 19% по сравнению с запланированными на тот же год до пандемии. В частности, заложен рост ассигнований на дорожное хозяйство, космические информационные технологии, субсидии производителям сельхозтехники и авиаперевозчикам, а также на расширение доступа малого бизнеса к льготному финансированию.

В то же время, расходы на национальную оборону по сравнению с докризисным планом на будущий год уменьшатся на 120 млрд руб. И снизятся в отношении к ВВП до минимума десятилетней давности, следует из проекта бюджета. Расходы на национальную оборону начали расти с 2012 года из-за масштабной программы перевооружения армии.

Государственный оборонный заказ-2020, несмотря на коронавирус, выполняется без срывов, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, Вооруженные силы РФ по итогам года будут оснащены новым вооружением почти на 70%.