В центре Москвы на акции солидарности задержан один из организаторов, политолог Валерий Соловей

Акция «День перемен» в формате прогулки – наиболее безобидное выражение гражданской солидарности в текущих условиях. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей, задержанный после окончания акции.

«Я, к сожалению, пока не вижу другой тактики, поэтому используется та, которая наименее рискованна в данных условиях, но это не означает что нет рисков. Однако у целенаправленного мероприятия, с транспарантами, лозунгами, кричалками, то есть откровенно политического, риски значительно выше», — сказал он.

В.Соловей добавил, что не видит смысла в своем задержании.

«Я уже в метро уходил, оставалось 70 метров, дорогу перейти. Смысла особого я в этом не вижу. Справедливость – это категория, которая не присутствует в наших органах», — отметил он.

По словам политолога, задержание не повлияет на его политическую активность.

Сегодня в Москве на Тверском бульваре состоялась акция гражданской солидарности «День перемен». Мероприятие проходило в формате прогулки, поэтому заявка на согласование не подавалась. После окончания акции, возле метро Пушкинская, был задержан ее инициатор, политолог Валерий Соловей.