Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось. Об этом он сам написал в своем инстаграмме

Навальный признал, что еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. А в первые дни после выхода из комы у него были проблемы с памятью.

Главный критик Кремля был госпитализирован месяц назад в Омске. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты, а также эксперты из лабораторий Франции и Швеции позже установили, что Навального отравили ядом семейства «Новичок». В Кремле настаивают, что не располагают основанием для возбуждения уголовного дела.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что необходимо открыть уголовное дело об отравлении Навального.

Алексей Венедиктов добавил, что очень важно, чтобы все материальные доказательства были зафиксированы.