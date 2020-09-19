Расходы федерального бюджета на экономику в следующем году, как пишет газета РБК, превысят затраты на оборону

Это, по данным издания, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на три года. Так, расходы на оборону составят 3,11 трлн рублей — это на 200 млрд рублей меньше, чем запланировано потратить в этом году. На экономику же в следующем году планируют потратить 3,37 трлн. Экономика обойдется бюджету дороже обороны впервые с 2014 года.
2020-09-19T16:03:28+03:00
2020-09-19T16:03:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2711763-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:03, 19 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Кто консультирует Кремль по «делу Навального»: Пашаев или Добровинский? Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального…