Расходы федерального бюджета на экономику в следующем году, как пишет газета РБК, превысят затраты на оборону

Это, по данным издания, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на три года. Так, расходы на оборону составят 3,11 трлн рублей — это на 200 млрд рублей меньше, чем запланировано потратить в этом году. На экономику же в следующем году планируют потратить 3,37 трлн. Экономика обойдется бюджету дороже обороны впервые с 2014 года.