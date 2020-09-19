Ингушетия, как пишет «МБХ.Медиа», собирается потратить 55 млн. на празднование годовщины вхождения в состав России

Ингушетия, как пишет интернет-издание «МБХ.Медиа», собирается потратить 55 млн. на празднование годовщины вхождения в состав России.

Средства направят на проведение двух концертов, говорится в документах на сайте госзакупок, которые обнаружили журналисты. За 20 с небольшим млн рублей власти республики намерены организовать концерт в Кремлевском дворце. Еще 35 млн рублей власти республики, как пишет «МБХ.Медиа», выделили на проведение концерта на стадионе в республике. Здесь должны будут выступить всадники, а завершится действие шестью залпами из конфетти-машины.