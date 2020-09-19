Отряд кораблей Северного флота направился в сторону морской границы России с США

Он совершает арктический поход, и сейчас идет в сторону Берингова пролива, рассказали в командовании флота. В ходе плавания вдоль Чукотского полуострова моряки планируют провести работу по изучению мест побережья, доступных для высадки морского десанта и последующего проведения рейдов, передает агентство «Интерфакс».

В августе российский флот провел в Беринговом море у побережья Чукотки учения, на которых российская атомная подлодка «Омск» осуществила пуск крылатой ракеты из подводного положения.