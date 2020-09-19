В Большом концертном зале правительства Москвы вечером будут вручены национальные премии «Поэт года» и «Писатель года».
Лауреатам премии будут вручены призы в форме пера на постаменте из камней цвета российского флага.
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В Большом концертном зале правительства Москвы вечером будут вручены национальные премии «Поэт года» и «Писатель года».
Лауреатам премии будут вручены призы в форме пера на постаменте из камней цвета российского флага.
Кто консультирует Кремль по «делу Навального»: Пашаев или Добровинский? Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального…