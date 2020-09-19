Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в использовании американских технологий при создании гиперзвуковой ракеты. Глава Белого дома считает, что всю информацию Москва могла получить от администрации его предшественника Барака Обамы. В свою очередь президент России Владимир Путин сказал, что выход Соединенных штатов из договора по ПРО вынудил Москву создать гиперзвуковое оружие:

-Выход Соединенных Штатов Америки из Договора по противоракетной обороне в 2002 году вынудил Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия. Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал

Россия сегодня впервые в истории обладает видами оружия, превосходящими все существующие, считает Владимир Путин.