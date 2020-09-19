В Минске начинаются акции протеста

Речь идёт о нескольких разных маршах.

Оппозиционно настроенные белорусы собираются сейчас в разных районах столицы. Например, у Комаровского рынка планируют провести женский марш, который проходит в Минске уже не первую неделю. В прошлую субботу он собрал более десяти тысяч человек. Как уточняет телеграмм-канал NeXta, который ведут из Польши, на этот раз участницы акции придут в максимально яркой одежде, в блёстках, и с вызывающими транспарантами.



Одновременно с женским маршем в белорусской столице должен проходить и так называемый «марш районов». Различные оппозиционные телеграмм-каналы и сообщества в социальных сетях призывали минчан собираться у себя во дворах. Как сообщает интернет-издание tut.by, некоторые уже начали. Оно опубликовало фотографии, на которых люди на улице завешивают заборы бело-красно-белыми флагами, читают детям книги, убирают мусор и играют в настольные игры.

Протестные выступления не прекращаются в Белоруссии с 9-ого августа. Люди требуют прекратить насилие в отношении участников акций и проведения новых президентских выборов.

Шестилетнего сына активистов организации «Европейская Беларусь» отпустили из приюта. Это произошло после того, как у стен учреждения в поддержку родителей мальчика собрались 300 человек, передает интернет-издание «МБХ.Медиа». О том, что ребенка Елены Лазарчик и Сергея Мацкойтя передали из школы в приют, пока его мать была задержана милицией, рассказала ранее журналист Елена Халип. Это случилось вечером в четверг. В пятницу в районном управлении образования активистке сказали, что она может забрать сына из приюта, однако директор учреждения настаивала, что у нее нет для этого «разрешающих» документов.