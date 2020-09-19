Дагестанская журналистка Анохина временно покинула республику после угроз в свой адрес

Дагестанская журналистка, редактор интернет-портала «Daptar — Женское пространство Северного Кавказа» Светлана Анохина временно покинула республику после угроз в свой адрес. Об этом она сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«22 июля мне позвонил человек, который представился вымышленным, по всей видимости, именем и, удостоверившись, что это я, он сказал, что им поручили разобраться с феминистками. Разговор я записывала, эту запись я тут же направила на сайт прокуратуры. Потом связалась с этим человеком по этому же телефону, отвечал мне уже другой голос. Человек говорил, что он понятия не имеет, что произошло, и кто мог звонить с его номера. Я все это передоверила полиции. В конце августа мои друзья сочли, что мне там находиться небезопасно, мне казалось, что меня подкарауливают у дома, начала накрывать паника даже не из-за самого звонка, а из-за того, что я видела, что ничего не делается», — сказала она.

Анохина отметила, что рассчитывает вернуться в Дагестан через какое-то время.

Журналистка также подчеркнула, что сейчас ждет официального письма из полиции, которая отказала в возбуждении уголовного дела. Анохина возглавляет издание «Даптар», которое посвящено проблемам женщин на Северном Кавказе.