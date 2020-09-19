Московская полиция задержала участников акции памяти неонациста Максима Марцинкевича, известного также как «Тесак». По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», сначала два человека были задержаны у здания ФСБ на Лубянке под предлогом проверки «на причастность к экстремистским преступлениям». Их доставили в ОВД «Мещанский» и через некоторое время отпустили без составления протоколов. Позже были задержаны еще двое. Марцинкевич был найден мертвым в камере в Челябинском СИЗО. В тюремном ведомстве говорят, что он покончил с собой. Прокуратура проводит проверку. В СК сказали, что незадолго до смерти он признался в серии убийств.