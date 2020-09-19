Власти Ирана обеспокоены приростом заболеваемости коронавирусом в стране. Президент республики Хасан Рухани отметил, что все меньше граждан соблюдают требования по борьбе с инфекцией. Если люди перестанут соблюдать санитарно-гигиенические правила, то столкнутся с серьезными проблемами, считает он. Он ожидает, что в регионах в последующие недели будет фиксироваться рост заболеваемости. Рухани рекомендовал соотечественникам свыкнуться с мерами предосторожности, даже если будет найдена вакцина. В Иране с начала пандемии зарегистрировано более 400 случаев коронавируса, почти 24 пациента скончались.
2020-09-19T14:32:24+03:00
2020-09-19T14:32:24+03:00
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14:32, 19 сентября 2020
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