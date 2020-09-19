Британский премьер-министр Борис Джонсон считает неизбежной вторую волну коронавируса. Ее признаки, полагает он, уже наблюдаются во Франции, Испании и других европейских странах.

Джонсон заверил в эфире телеканала Sky News, что не хочет объявлять в стране во второй раз карантин и останавливать экономику. В то же время кабинет министров может усилить ограничительные меры, которые еще не отменили в стране. С начала пандемии в Великобритании подтверждено почти 390 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 41 тысячи человек.