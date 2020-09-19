Россия впервые в истории обладает самым совершенным оружием, уверен президент Владимир Путин. Такой арсенал, добавил он, может защитить страну от любых внешних посягательств. На протяжении десятилетий, добавил глава государства, стране постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники. Такая ситуация всегда ставила страну в очень сложное и даже опасное положение. По факту это было явным, опасным нарушением стратегического баланса, подчеркнул Путин.