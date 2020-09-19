Россия впервые в истории обладает самым совершенным оружием, уверен президент Владимир Путин. Такой арсенал, добавил он, может защитить страну от любых внешних посягательств. На протяжении десятилетий, добавил глава государства, стране постоянно приходилось быть в роли догоняющих, это касалось атомного, ядерного оружия, затем дальней стратегической авиации, а потом и ракетной межконтинентальной техники. Такая ситуация всегда ставила страну в очень сложное и даже опасное положение. По факту это было явным, опасным нарушением стратегического баланса, подчеркнул Путин.
2020-09-19T14:31:30+03:00
2020-09-19T14:38:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2711715-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3318001.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 19 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Кто консультирует Кремль по «делу Навального»: Пашаев или Добровинский? Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального…