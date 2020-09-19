Рыбинский городской суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве двух сестер. Таким образом он удовлетворил ходатайство следствия, передает агентство ТАСС. Виталия Молчанова задержали накануне в Ярославской области, спустя несколько дней после преступления. В СК сказали, что он сознался в убийстве двух школьниц, дочерей своей сожительницы. Ранее в следственных органах говорили, что сам Молчанов был ранее судим.