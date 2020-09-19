Президент США Дональд Трамп считает, что Россия создала гиперзвуковое оружие, получив о нем информацию из США.

Трамп также вновь заявил, что США обладают самым мощным в мире оружием, отказавшись уточнить, о чем именно идет речь.

РФ вынуждена была создавать гиперзвуковое оружие после выхода США из договора по ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что, очень важно, по точности все существовавшие и существующие сегодня», — сказал Путин на встрече в режиме видеоконференции с почетным генеральным директором, почетным генконструктором ОАО «ВПК «НПО Машиностроение» Гербертом Ефремовым.

Президент подчеркнул, что такого оружия пока нет ни у кого в мире.