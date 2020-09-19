Новые протестные акции ожидаются сегодня в Минске и других городах Белоруссии

В столице сторонницы оппозици собираются выйти уже через час на новый «Женский марш», они собираются в центре города у Комаровского рынка. Участниц призывают надеть максимальное количество яркой одежды и взять не менее яркие транспаранты. Также массовые акции протеста ожидаются завтра.

Тем временем бывший кандидат в президенты Белоруссии и один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская призвала своих соотечественников подтвердить, что Координационный Совет – основной представитель общества.

Тихановскую поддержали члены президиума Координационного совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко.

Координационный Совет будет участвовать в переговорах и добиваться освобождения политзаключенных и прекращения репресси. Совет считает, что надо провести новые честные выборы.