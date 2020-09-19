Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело после отравления нескольких детей в бассейне

Двое детей попали в реанимацию из бассейна фитнес-центра на юге Петербурга. Всего медики осмотрели восемь пострадавших от 7 до 15 лет, пять детей врачи направили в больницу. Сейчас пациентам отделения интенсивной терапии стало лучше, рассказывает портал «Фонтанка-ру» со ссылкой на сообщение комитета Смольного. По предварительным данным накануне вечером дети отравились парами хлора во время занятия в бассейне. Мать пострадавшей девочки рассказала пятому каналу, что после появления запаха газа тренеры вывели детей в раздевалки, однако администрация и медик фитнес-центра оставили их там без помощи, а врачей вызвали родители. Проверку инцидента проводит прокуратура, специалисты Роспотребнадзора взяли необходимые пробы. По предварительной версии причиной происшествия стала неисправность установки, которая хлорирует воду.

Врачи говорят, что госпитализированным стало лучше, одного из пострадавших собираются перевести сегодня из реанимации в обычное отделение.

Управление Роспотребнадзора по Санкт Петербургу запретило деятельность спортивного комплекса «Фитнес хаус», где восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне в пятницу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.