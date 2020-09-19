Политик Алексей Навальный сообщил о постепенном прогрессе в своем восстановлении после отравления. Оппозиционер около месяца находится на лечении в берлинской клинике «Шаритэ».

Навальный уже может ходить и подниматься по лестнице, хотя ноги при этом у него еще дрожат – об этом сам политик написал в своем «Инстаграме». По его словам, раньше состояние было хуже: он мог просто стоять и смотреть на лестницу, а также не узнавал людей и не понимал, как с ними разговаривать. Например, пишет Навальный, доктор мог принести доску и предложить написать слово, однако оппозиционер не понимал, откуда их брать. В заключении он с иронией отметил: врачи «Шаритэ» из, как он выразился, «технически живого человека», превратили его в человека, который может быстро листать «Инстаграм» и ставить лайки под понравившимися фотографиями.

Как долго будет длиться восстановление Навального, пока не ясно. Немецкие токсикологи считают, что во время поездки по Сибири он был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Эти сведения, как утверждается, подтверждают независимые лаборатории в Швеции и Франции. Долгое время политик находился в коме на аппарате искусственной вентиляции легких.

Уголовное дело по факту отравления Навального до сих пор не заведено. В Кремле не только считают, что для этого нет оснований, но и, ссылаясь на омских врачей, отрицают сам факт отравления.