Футболист Александр Кержаков согласился возглавить томский футбольный клуб «Томь». 37-летний специалист должен приступить к работе уже в середине следующей недели, рассказал агентству ТАСС источник, близкий к окружению клуба. Сейчас Кержаков завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. Первый матч томской команды под руководством Кержакова, как ожидается, состоится 27 сентября, когда «Томь» встретится с «Шинником».