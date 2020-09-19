Футболист Александр Кержаков согласился возглавить томский футбольный клуб «Томь». 37-летний специалист должен приступить к работе уже в середине следующей недели, рассказал агентству ТАСС источник, близкий к окружению клуба. Сейчас Кержаков завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. Первый матч томской команды под руководством Кержакова, как ожидается, состоится 27 сентября, когда «Томь» встретится с «Шинником».
2020-09-19T13:32:57+03:00
2020-09-19T13:48:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2711701-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3317969.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 19 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Кто консультирует Кремль по «делу Навального»: Пашаев или Добровинский? Судя по интенсивной пропагандистской артподготовке и хорошо спланированным утечкам «конфиденциальной» информации, Кремль, начиная со следующей недели, будет готов перейти ко второму этапу операции прикрытия в деле с покушением на Алексея Навального…