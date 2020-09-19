Президент США Дональд Трамп не исключает увольнения директора Федерального бюро расследований Кристофера Рея. Глава Белого дома недоволен ответами высокопоставленного силовика на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса. В частности, то, что Рей назвал в качестве угрозы президентским выборам Россию и праворадикальные группировки, но ничего не сказал о Китае и леворадикальных организациях. Ранее глава ФБР сказал конгрессменам, что Россия, по его сведениям, прилагает активные усилия для влияния на американские выборы.
2020-09-19T13:32:31+03:00
2020-09-19T13:45:19+03:00
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13:32, 19 сентября 2020
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