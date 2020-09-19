Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение США о возобновлении санкций против Ирана. В письме постоянных представителей стран «европейской тройки», которое было направлено Совету Безопасности ООН, говорится, что большая часть членов Совбеза поддерживает их позицию. В свою очередь американский госсекретарь Майк Помпео ранее выражал уверенность, что санкции против Ирана будут восстановлены. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения по иранской ядерной программе два года назад. В мае Соединенные штаты ввели санкции против МВД Ирана и ряда лиц и организаций, которые связаны с иранскими силовиками.