Дагестанская журналистка Светлана Анохина временно уехала из республики из-за угроз в свой адрес. Она сказала интернет -изданию «Кавказский узел», что ее отъезд временный. Сейчас она ждет официального письма из полиции с отказом в возбуждении уголовного дела. Анохина в конце июля обратилась с заявлением об угрозах от неизвестного. Она возглавляет издание «Даптар», которое посвящено проблемам женщин на Северном Кавказе.
2020-09-19T13:31:33+03:00
2020-09-19T13:35:32+03:00
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13:31, 19 сентября 2020
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