Дагестанская журналистка Светлана Анохина временно уехала из республики из-за угроз в свой адрес. Она сказала интернет -изданию «Кавказский узел», что ее отъезд временный. Сейчас она ждет официального письма из полиции с отказом в возбуждении уголовного дела. Анохина в конце июля обратилась с заявлением об угрозах от неизвестного. Она возглавляет издание «Даптар», которое посвящено проблемам женщин на Северном Кавказе.