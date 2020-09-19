Алексей Навальный чувствует себя лучше и уже может ходить

Об этом политик сам написал в своем инстаграмме. Запись от имени главного критика Кремля впервые с момента его отравления месяц назад появилась в социальных сетях. Навальный признал, что еще недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. В первые дни после выхода из комы у него были проблемы с памятью.

Ведущий российский оппозиционный политик был госпитализирован месяц назад в Омске. Позже его перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты, а также эксперты из лабораторий Франции и Швеции позже установили, что Навального отравили ядом семейства «Новичок». В Кремле настаивают, что не располагают основанием для возбуждения уголовного дела.