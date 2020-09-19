Члены Совета Федерации в среду в полном составе встретятся с президентом Владимиром Путиным. Мероприятие запланировано в Кремле, сказал агентству ТАСС глава комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. При этом он не стал уточнять формат встречи и вопросы, которые будут на ней будут обсуждаться.