В Сахаровском центре прощаются с видным участником антифашистского движения Алексеем Сутугой

Он скончался в начале сентября в НИИ имени Склифософского, куда попал после уличной драки.

Проститься со своим соратником и другом пришли несколько десятков человек. Многие из них – политические активисты и члены антифашистких и анархистских движений. Среди них был и Алексей Полихович, бывший фигурант «болотного дела». Он рассказал, что Сократ (это прозвище Сутуги, которое он получил за любовь к древнегреческой философии), повлиял на его политические убеждения еще задолго до личного знакомства.

Не у всех людей в эти минуты находились слова, посвященные погибшему 34-летнему активисту. С трудом говорила и режиссер Театра.док Зарема Заудинова. В этом театре Сутуга участвовал в спектакле «Пытки», основанном на свидетельствах фигурантов «пензенского дела» об издевательствах во время следствия. Заудинова уверяет: когда Сутуга начинал говорить, все вокруг как будто переставало существовать.

Церемония прощания с Сутугой проходит без фото— и видеосъемки – об этом попросили его родные. Рядом дежурит полиция – как выяснилось, для того, чтобы пресекать возможные провокации.

После потасовки в конце августа возле метро Бауманская у Сутуги выявили тяжелые травмы головы. Нападавших арестовали. Адвокат анархиста Светлана Сидоркина отмечала, что тело для похорон долгое время не выдавали из-за бюрократической волокиты.