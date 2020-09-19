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13:08, 19 сентября 2020

В России, по данным оперативного штаба, впервые с конца июля суточный прирост заразившихся превысил 6 тысяч человек

В России, по данным оперативного штаба, впервые с конца июля суточный прирост заразившихся коронавирусом превысил 6 тысяч человек. В Москве он также ускорился, следует из официальных данных. За сутки в столице были выявлены 825 инфицированных. Мэр столицы Сергей Собянин заверяет, что дело не в росте заболеваемости.

Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии составляет уже около 1млн. ста тысяч. Скончались почти 20 тысяч.

Власти Великобритании дали понять свои подданным, что следует готовиться к новому осложнению ситуации с коронавирусом. Премьер-министр королевства Борис Джонсон не исключает новых ограничений.

В Англии на днях запретили любые собрания более шести человек, за исключением учебных или рабочих встреч. А Израиль накануне стал одной из первых стран, который вернул карантин. Он будет действовать здесь три недели. 



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