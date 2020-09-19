Алексей Навальный впервые с момента отравления сам написал в социальных сетях. В публикации на своей странице в Инстаграмме политик рассказал о том, как проходит восстановление в больнице Charite в Германии. Он рассказал, что чувствует себя лучше и уже может ходить. Даже по лестнице. Навальный признал, что «совсем недавно не узнавал людей и не понимал, как азговаривать». В первые дни после выхода из комы у него были проблемы с памятью. Главный критик Кремля был госпитализирован месяц назад в Омске. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Немецкие специалисты, а также эксперты из лабораторий Франции и Швеции позже установили, что ведущего российского оппозиционного политика отравили ядом семейства «Новичок». В Кремле тем временем говорят, что не располагают свидетельствами, чтобы возбудить уголовное дело.