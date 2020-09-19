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Эксклюзив Эха 13:05, 19 сентября 2020

В США скончалась старейший член Верховного суда Страны Рут Бэдер Гинзбург

В США скончалась старейший член Верховного суда Страны Рут Бэдер Гинзбург. Её называют иконой феминизма.

Верховный суд США потерял возможно самого популярного своего члена. 87-милетняя Рут Гинзбург скончалась минувшим вечером от рака. Судья занимала пост в верхушке одной из ветвей американской власти с 1993-его года. О ней писали книги, снимали кино, неоднократно выпускали сборники с её речами, а портрет судьи печатают на майках и кружках.

Дело в том, что Гинзбург начала карьеру в шестидесятые годы, когда в Америке эта сфера считалась сугубо мужской. Считается, что она одной из первых сломала старые правила. В итоге у юриста получилось стать второй женщиной в Верховном суде. В прошлом году в интервью радио NPR она говорила, что, вероятно, родилась под счастливой звездой:

-Вот что мне однажды сказала судья Сандра Дэй О'Коннор: Предположим, мы достигли совершеннолетия в то время, когда женщин-юристов приветствовали только в баре. И знаете что? Сегодня мы были бы партнерами на пенсии какой-нибудь крупной юридической фирмы, но поскольку этот путь тогда был для нас закрыт, нам пришлось искать другой путь, и мы обе оказались в Верховном суде США

Рут Гинзбург называли судьёй либерального, или прогрессивного, крыла. Она выступала против гендерной дискриминации. Например, она отстаивала право женщин на аборты, право разведённых отцов получать алименты и право американских граждан вступать в однополые браки.

В последние годы Рут Гинзбург неоднократно критиковала Дональда Трампа. Сама судья, как передаёт американская радиостанция NPR, хотела, чтобы замену ей предложил уже следующий президент.

Рут Гинзбург была тяжело больна, но до последних дней ходила на работу, чтобы не дать президенту США Дональду Трампу назначить судью с консервативным уклоном, сказал «Эху» журналист-американист Михаил Таратута.

Трамп может выдвинуть своего кандидата на освободившийся пост в ближайшие дни, передает телеканал АВС. Главным претендентом, по словам источников, считается судья апелляционного суда Эми Кони Барретт, придерживающаяся консервативных взглядов. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл пообещал провести голосование по предложенной президентом кандидатуре. Оппонент Трампа на выборах, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден считает, что новое назначение следует проводить уже после того голосования:

-Мы должны сосредоточиться на этой утрате и непреходящем наследии этой женщины. Но нет никаких сомнений – позвольте мне прояснить, что избиратели должны сначала выбрать президента, а уже новый президент должен предложить кандидатуру нового члена Верховного суда для рассмотрения Сенатом

Соболезнования в связи со смертью судьи Рут Гинзбург уже выразили ряд известных американских политиков, общественных деятелей и бизнесменов. Основатель Microsoft Билл Гейтс написал у себя в твиттере, что Гинзбург была первопроходцем, которая посвятила всю свою карьеру борьбе за равную справедливость для женщин. Она знала, что это улучшит жизнь всех. Америка стала лучше благодаря ее служению, добавил Гейтс и подчеркнул, что его вдохновляют ее жизнь и наследие.

О жизни Рут Гинзбург пару лет назад назад в США сняли фильм «По половому признаку».

В Вашингтоне американцы приносят цветы и свечи к зданию Верховного суда. Сообщается, что в столице приспущены государственные флаги над административными зданиями.



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