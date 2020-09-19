Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» подготовили четыре сценария его проведения в следующем году. Окончательно решение будет принято исходя из ситуации с коронавирусом. Первый вариант сценария предполагает, что мероприятия пройдет в обычном формате, со зрителями. Во втором случае посетителям концертов и самим конкурсантам надо соблюдать социальную дистанцию. Также будет сокращено количество членов делегаций и аккредитованных журналистов. Третий вариант предполагает уже ограничение выступающих на сцене. А если участник не сможет прилететь в Роттердам из-за закрытых границ, ему дадут возможность выступить из своей страны. И, наконец, еще один вариант предполагает проведение конкурса без зрителей в зале и запрет культурных мероприятий.